Strecke vorübergehend gesperrt: Betonteil auf Bahnlinie - Bundespolizei ermittelt

Würzburg (dpa/lby) - Die Bundespolizei in Würzburg ermittelt nach einer möglichen Sabotageaktion auf der Bahnlinie Fürth - Würzburg wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Demnach überfuhr ein Güterzug am Freitagabend ein Betonteil auf dem Streckenabschnitt zwischen Markt Einersheim im Kreis Kitzingen und Markt Bibart. Der Lokführer stoppte den Zug per Notbremsung, Verletzte gab es nicht, wie die Bundespolizeiinspektion Würzburg mitteilte. Die Strecke wurde jedoch für knapp zwei Stunden in beiden Richtungen gesperrt.