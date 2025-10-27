Strecke gesperrt Regionalzug fährt in München gegen umgestürzten Baum

München - Ein Regionalzug ist in München gegen einen umgestürzten Baum geprallt. Die etwa 400 Fahrgäste an Bord und der Lokführer seien bei dem Unfall unverletzt geblieben, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Regionalexpress der Bayerischen Regiobahn (BRB) sei auf dem Weg zum Münchner Hauptbahnhof gewesen, als der Baum eine Lärmschutzwand eingedrückt habe und auf dem Zug aufgeschlagen sei. Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei sowie der Feuerwehr seien inzwischen am Unfallort beim Kolumbusplatz im Einsatz.