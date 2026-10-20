Die erste Staffel stieß auch international auf positive Resonanz. Die "New York Times" lobte die gelungene Balance zwischen Komik und Verzweiflung, der "Guardian" bezeichnete die Serie als "spannend, ergreifend und witzig - wenn auch nicht gerade revolutionär".

Neben dem prominenten Ensemble sieht Co-Produzentin Nataly Kudiabor vor allem im Humor eine Stärke der Serie. "Ich glaube, unsere Geheimzutat ist schwarzer Humor. Neben einer wirklich fesselnden und emotional tiefgründigen Kriminalgeschichte war Humor schon immer ein wesentlicher Bestandteil der DNA der Serie", sagte Kudiabor dem "Variety"-Magazin zuletzt.

Auch wenn die Mischung aus ernsten Themen und Humor nicht bahnbrechend ist - bewährt etwa in Serien wie "Only Murders in the Building" oder in etwas anderer Form in "Fleabag" - funktioniert sie auch in Staffel zwei der Serie gut. So ist es zugleich rührend und komisch, wenn Mama Carlotta in ihrer Verzweiflung absichtlich einen riesigen und möglichst teuren Flachbildfernseher aus einem Elektroladen klaut, um bei ihrer Tochter im Gefängnis zu landen.

Ganz ohne Abnutzungserscheinungen kommt die zweite Staffel allerdings nicht aus: Wieder gerät Wanda in Schwierigkeiten, wieder setzt ihre Familie bei der Rettung auf zweifelhafte Methoden.

Alles für das Kind?

Bei allem Humor verliert die Serie den Ernst ihrer Geschichte nicht aus den Augen. Und dann sind da eben auch die tragischen Szenen, etwa als die junge Wanda bitterlich weint, als sie sich von ihren Eltern und ihrem Bruder losreißen muss und in eine Gefängniszelle gesteckt wird. Wie sehr die Ereignisse die Familie belasten, wird in solchen Momenten besonders deutlich.

Doch aufgeben ist für Carlotta und Dedo keine Option, selbst wenn sie immer neue Grenzen überschreiten. Und so bleibt am Ende dieselbe Frage wie schon in Staffel eins: Wie weit würdest du gehen, um dein Kind zu retten?