Der Produzent, Drehbuchautor und Regisseur Hwang Dong-hyuk schrieb in einem Brief an die Fans: "Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), hat am Ende der ersten Staffel Rache geschworen. Er kehrt zurück und nimmt erneut an den Spielen teil. Wird er seine Rache bekommen?" Der Frontmann an der Spitze der Wächter sei erneut ein harter Gegner. "Der heftige Zusammenprall ihrer Welten wird auch in der dritten Staffel weitergehen, die Euch nächstes Jahr erreichen wird."