Der Konflikt spitzt sich zu, als ein Reporter der angesehenen "New York Times" zu Besuch kommt. Tom will damit den kaum existenten Tourismus auf der in die Jahre gekommenen Insel antreiben, doch zum Missfallen des Bürgermeisters tut Wyck alles, um die Ankunft der Reisenden zu verhindern. Früher oder später muss aber selbst Tom eingestehen, dass auf der Insel nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Zumindest an einen bestimmten Fluch glaubt er schon seit Jahren. Deswegen lässt seinen aufs Collegealter zugehenden Sohn Evan (Kingston Rumi Southwick) seit dessen Geburt nicht auf das Festland.