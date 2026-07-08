Los Angeles - Ob "Ted Lasso", "Severence" oder "Slow Horses" – plötzliche Streaminghits haben nicht nur Netflix oder Amazon, sondern auch Apple TV zu bieten. Nun entwickelt sich die nächste Serie beim Streamingdienst des US-Techgiganten etwas aus dem Nichts zum hochgelobten Erfolg: "Widow's Bay", eine Horror-Comedy auf einer fiktiven, abgelegenen Insel an der Nordostküste der USA. Klingt vielleicht nach einer traumhaften Kulisse, wie etwa auf den tatsächlichen Urlaubsinseln Sylt oder Martha's Vineyard – doch die idyllische Landschaft täuscht, wie ein genauer Blick auf die Serie zeigt.