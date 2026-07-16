Streaming Warum Serien über Familien und Dynastien so angesagt sind

In den sechs Folgen bröckelt das augenscheinlich harmonische Leben der Londoner Familie Forsytes, als ein Konkurrenzkampf zwischen zwei Cousins um die Firmennachfolge ausbricht. Zu Beginn macht die Matriarchin der Familie klar: Ein Forsyte sei jemand, der "die Wertigkeit von Aktien kennt, von Familie und Reputation". Man dürfe Erwartungen, die in einen gesteckt werden, niemals enttäuschen. Ein hoher Anspruch, der fast zwangsläufig zum Scheitern verurteilt ist.

Doch genau da liegt ein Reiz solcher Serien. Oft spiele eine gewisse Schadenfreude etwa über eine dysfunktionale Familie eine Rolle, sagt Schlütz. Menschen nutzten Serienfiguren häufig zum sozialen Vergleich, also um sich selbst einzuordnen oder nach unten zu vergleichen, vor allem wenn es den Charakteren gerade so richtig um die Ohren fliege.

"Succession", ein Paradebeispiel

Gut zu sehen ist das bei "Succession" mit Jeremy Strong und Kieran Culkin. Die 2018 angelaufene Serie, die nach vier Staffeln endete, handelt von den Intrigen einer Familie eines Medien-Moguls. Sie räumte zahlreiche Emmys und Golden Globes ab. Dabei erinnert die Serien-Familie Roy an eine Mischung aus den Trumps und der Familie des Medienunternehmers Rupert Murdoch.

Die Roys sind eitel, verblendet und rachsüchtig. Ihr Reichtum und ihr Status werden nicht als erstrebenswert dargestellt, sondern fast schon als armselig. Es sei schon bemerkenswert, eine Serie zu drehen, bei der es eigentlich keine Figur gebe, mit der man wirklich mitfühlen könnte, so die Forscherin.

Viele Familien- und Dynastie-Serien hätten Zuschauerinnen und Zuschauer schon immer vor den Bildschirm gelockt - etwa die legendären 80er-Seifenopern "Dallas" oder "Dynasty" (deutscher Titel: "Der Denver-Clan").

Grundsätzlich seien sie ein dauerhaft interessantes Angebot. Verändert hat sich über die Jahre vor allem der Output: Im Streaming-Zeitalter werde "unheimlich viel Content produziert", sagt Schlütz.

Langlaufende Familien- und Dynastie-Serien seien dabei ideal, weil sie besonders gut am Stück wegzugucken, kurz gesagt "bingeable", sind.