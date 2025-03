Eine alternative Version der 1990er Jahre

Im Gegensatz zu den meisten anderen Filmen spielt die Netflix-Produktion "The Electric State" (Start: 14. März), die auf der gleichnamigen Graphic Novel von Simon Stålenhag basiert, nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit. "Wir haben in diesem Film eine alternative Version der 90er erschaffen", erklärt Chris Pratt ("Avengers: Endgame"), der neben Millie Bobby Brown ("Stranger Things") die Hauptrolle spielt, im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Aber für jeden, der diese Zeit miterlebt hat, fühlt es sich wirklich nostalgisch an."