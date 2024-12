Köln - Fans von Hape Kerkeling kommen voll auf ihre Kosten: Die ARD feiert den 60. Geburtstag des Komikers mit einem Thementag, der unter anderem die Verfilmung seiner Kindheitserinnerungen "Der Junge muss an die frische Luft" und ein "Best of" seiner Sketche einschließt am 9. Dezember. Um 20.15 Uhr läuft dann die 90-minütige Dokumentation "Hape Kerkeling - Total normal", das Herzstück des Thementags. Sie ist schon ab diesem Donnerstag (5.12.) in der ARD-Mediathek zu finden.