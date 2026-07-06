Ein kleiner Lichtblick in Ginos Familie ist dagegen ein Onkel, bei dem Vertrautheit zwischen zwei Jungs nicht nur Misstrauen weckt. Er rät unter Verweis auf eigene Erfahrungen, so zu leben, wie er es für richtig halte, dabei jedoch möglichst diskret zu bleiben. Doch das nutzt bekanntlich nichts.

Das macht den Film sehenswert

Der italienische Spielfilm ist fabelhaftes Erzählkino und ein gelungenes Sittenbild. Trotz tödlicher Tragik ist er insgesamt lebensbejahend. Er zeigt sinnlich und schön fotografiert eine vorsichtig entfaltete Liebesgeschichte (Originaltitel: "Stranizza d'amuri"; in etwa "Die Seltsamkeit der Liebe").

Zuschauerinnen und Zuschauer werden lange in trügerischer Gewissheit gehalten, dass am Ende doch wohl alles gut werden wird. Dazu trägt auch die bittersüße Musik von Franco Battiato bei.

In einer Schlüsselszene bei einem Küchentanz von Gianni und seiner Mutter erklingt das Lied "Il mio mondo" von Umberto Bindi. Von dem Ohrwurm gibt es auch die englische Version "You're My World" oder die deutsche Fassung "Meine Welt bist du".