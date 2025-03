Streaming-Überraschungshit Warum "Adolescence" weltweit Millionen bannt

Was bedeutet der Serientitel?

"Adolescence" (Aussprache: adlˈes(ə)ns) ist ein gehobener Begriff für "Jugend". Das Wort leitet sich vom lateinischen "adolescere" (heranwachsen) ab und meint die ganze Entwicklung von der späten Kindheit über die Pubertät bis hin zum vollen Erwachsensein. Einmal fällt der Satz in der Serie, es sei "echt irre, was in so einem kindlichen Gehirn vor sich geht" (im englischen Original: It's crazy, what your brain tells you to do when you're a kid).