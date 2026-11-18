Comedienne Tütlin Sezgin ist ein echter Lichtblick

Aber auch die beherzte und verbal stets zupackende Assistentin von Dr. Heissman, Samantha, gespielt von der Berliner Comedienne Tütlin Sezgin, ist ein echter Lichtblick mit großem Talent, die Lachmuskeln zu strapazieren. Schließlich kommt auch noch Julians Mutter (Margarita Broich) zu Besuch und erzählt Penis-Witze beim Essen.

Der Vater erklärt Julian gar zum - unmännlichen - "Bambus". Das wirkt dann doch etwas unrealistisch und weit hergeholt. Grundsätzlich werden in "Ballz" sowohl aktuelle Geschlechterfragen als auch mögliche Stereotype sehr leichtfüßig diskutiert. Und ganz nebenbei vermittelt die Serie wichtige Gesundheitsaspekte.

Es dauert eine ganze Weile, bis alle Wahrheiten auf dem Tisch liegen und sich damit vielleicht auch neue Optionen für Julian ergeben könnten. Bis dahin hat Maximilian Mundt auf jeden Fall reichlich Gelegenheit für viel Situationskomik.