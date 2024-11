Die Serie, die auf dem gleichnamigen Romandebüt des Münchner Autors Peter Grandl basiert, erzählt die Geschichte des Holocaust-Überlebenden und früheren Mossad-Agenten Ephraim Zamir (Heiner Lauterbach), der sich mit seiner Adoptivtochter in spe, Esther, in einem alten Wehrturm ein halbwegs familiäres Leben aufgebaut hat in dem Land, das ihm als Kind so unsägliches Leid bereitet hat.