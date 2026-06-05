Streaming-Tipp Nur eine Affäre? JLo und Brett Goldstein in "Office Romance"

"Fuuuuuuuuck": Goldstein ist der fluchende Roy Kent

Auch die Rolle des 45-jährigen Briten selbst im Film ist nicht das, wofür man ihn bislang vor allem wahrnahm: Er ist weltweit bekannt geworden als Roy Kent in der Erfolgs-Serie "Ted Lasso" (Apple TV). Für die Rolle des ruppigen, immerzu fluchenden Fußballers und Trainers erhielt Goldstein gleich zweimal einen Emmy als bester Nebendarsteller in einer Comedyserie.

Im August geht es damit übrigens weiter: Goldstein wird auch in der Fortsetzung der Serie - nach einem eigentlichen Finale in 2023 - mitspielen.

Er schreibt sich noch mehr Rollen selbst

Jennifer Lopez ist ein großer Fan von Brett Goldstein aufgrund seiner Roy-Kent-Darstellung, wie sie kürzlich dem "People"-Magazin erzählte. Und den "groben Kerl" hatte sie vor ihrem gemeinsamen Dreh zu "Office Romance" auch erwartet. "Das ist eine meiner Lieblingsfiguren. Ich dachte, er wäre eher wie die Figur, aber er war so sanftmütig und lieb und ganz anders."

Es ist nicht das erste Mal, dass Brett Goldsteins Darstellung in einem Liebesfilm für Erstaunen sorgt: Vergangenes Jahr spielte er die ebenfalls für sich selbst geschriebene Hauptrolle im vielschichtigen und tiefgängigen Film "All of You" (Apple TV). Und derzeit in Arbeit hat der umtriebige Goldstein eine weitere romantische Komödie: Die Serie "Escorted" für den Streamingdienst Prime Video, in der er selbst einen geschiedenen Vater spielt, der aus Versehen in das Escort-Gewerbe hineinrutscht (Startdatum unbekannt).