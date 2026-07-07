Streaming-Tipp bei Apple TV Das macht die Serie "Trying" so liebenswert

Ein Highlight ist quasi jeder Auftritt von Nikkis unnahbarer Schwester Karen (Siân Brooke) und ihrem Partner, dem egozentrischen Scott (Darren Boyd). Beide sind im sozialen Umgang gelinde gesagt schwierig und man wundert sich, wie die beiden zusammen sein können. Aber auch sie verbindet eine tiefe Zuneigung - und dass sie eben den anderen ertragen, was vielleicht keinem anderen gelingen könnte. Außerdem manövriert sich das etwas überzeichnete Paar immer wieder in die absurdesten Situationen.

Ab der zweiten Staffel wird die Weltauffassung der Serie erweitert: Mit Princess (erst Eden Togwell, dann Scarlett Rayner) und Tyler (Mickey McAnulty, dann Cooper Turner) kommen zwei Kinder dazu. Insbesondere ab Staffel vier, als sie Pubertierende sind, wird bewusst auch ihr Blick auf die Welt erzählt - und das ist ein großer Gewinn.

Ein besonderer Twist nach Staffel drei

Man konnte skeptisch sein, als nach einem augenscheinlichen Finale in Staffel drei die Serie fortgesetzt wurde - mit einer Handlung sechs Jahre weiter in der Zeit. "Es ist ein Konzept, das man nicht sehr oft sieht. Und ich glaube, es ermöglicht den Charakteren eine enorme Weiterentwicklung", sagt Hauptdarsteller und Produzent Spall rückblickend.

"Auch ich persönlich habe mich in den letzten zehn Jahren sehr gewandelt; ich bin heute ein ganz anderer Mensch als vor zehn Jahren", erläutert er im dpa-Interview. "Ich denke, damit eine Serie Bestand hat, müssen sich die Charaktere weiterentwickeln und verändern – und das Mittel des Zeitsprungs trägt dazu ganz wesentlich bei."

Achtung, Spoiler: Das sollte nur lesen, wer Staffel vier gesehen hat

Die letzte Staffel endete mit einer Überraschung für Tochter Princess: Nachdem sie ihre lange abwesende leibliche Mutter erst erfolglos gesucht hatte, entdeckt sie, dass ihre Adoptivmutter Nikki sie schon längst getroffen hat. Und dann steht Kat (Charlotte Riley) auch noch vor ihrem Haus.

Nun bauen Princess und Kat eine sachte Beziehung zueinander auf - und unweigerlich muss auch die ganze Sippe Kat in ihrer Familie willkommen heißen. Nikki steht der leiblichen Mutter, die einst ihre kleinen Kinder verlassen hat, überaus skeptisch gegenüber und will Princess vor Enttäuschungen bewahren: "Sie ist nicht so mutig, wie ihr Augen-Make-up vermuten lässt." Allerdings gehört zum Teil der Wahrheit auch: Nikki hat Angst, als Mutter ersetzt zu werden.

Aber Nikki und Jason wären nicht diese beiden wunderbaren Menschen, wenn sie nicht alles versuchen würden, um auch diese Situation zu meistern - voller Liebe.