Streaming: Streaming-Tipps der Woche

"Messiah Superstar" (Joyn)

In den 1990er Jahren ist Thomas Janowski (Florian Lukas), auch als Messiah bekannt, ein großer Star. Sein Hit "XTC" stürmt die Charts. Seine Freundin ist Sabrina Setlur (Sabrina Setlur). Konkurrent Oli P. (Oli P.) ist weit abgehängt. Das Leben könnte so schön sein. Doch schon sein zweiter Song "Sexy Sex" kann nicht an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen. 30 Jahre später: Der Star von einst betreibt das Restaurant seiner Mutter Bettina (Johanna Gastdorf) in einem trostlosen Teil von Berlin-Wedding. Als er das einmalige Angebot bekommt, sich für eine Doku-Soap von einem Kamerateam begleiten zu lassen, wittert Messiah mit Unterstützung seines Managers Leon (Jonas Nay) die große Chance auf ein Comeback - und ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Die Mockumentary hat acht Folgen und läuft auf Joyn.