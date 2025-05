Streaming: Streaming-Tipps der Woche

"Die Fotografin" (Prime Video)

Als der Zweite Weltkrieg vor 80 Jahren endete, gingen die Bilder der US-amerikanischen Fotografin Lee Miller um die Welt. Sie hielt das Grauen im befreiten Konzentrationslager Dachau fest, mit ausgezehrten, entkräfteten Häftlingen und Bergen von Leichen. Ikonisch wurde ein Foto, das sie in der Badewanne in der ehemaligen Wohnung Adolf Hitlers zeigt. Die britische Oscarpreisträgerin Kate Winslet ("Titanic") hat einen Film über die berühmte Kriegsberichterstatterin produziert und die Hauptrolle übernommen. "Die Fotografin" erzählt die Geschehnisse aus Sicht Millers und macht die Schrecken, aber auch die Sinnlosigkeit des Krieges deutlich. In weiteren Rollen spielen Alexander Skarsgard ("Infinity Pool"), Marion Cottillard ("Assasin's Creed") und Andy Samberg ("Brooklyn Nine - Nine"). Zu sehen ist das biografische Drama derzeit bei Prime Video.