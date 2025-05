Streaming: Streaming kompakt

"Parallel Me" (Paramount+)

Was wäre, wenn? Toni (Malaya Stern Takeda) erlebt ein furchtbares Silvester. Doch unverhofft bekommt sie plötzlich die Chance, alternative Versionen ihres Lebens auszuprobieren. Mal ist sie ein K-Pop-Star in Bangkok, dann leitet sie eine Surfschule auf Bali oder ist hochschwanger oder dealt mit Drogen in Berlin. Jede Episode schleudert Toni in eine neue Realität – eine visuelle und emotionale Achterbahnfahrt zwischen Humor, Tiefgang und überraschenden Wendungen. Wirklich absurd und urkomisch, aber auch tiefgründig und berührend. Denn am Ende bleibt die alles entscheidende Frage: Gibt es das eine perfekte Leben überhaupt? Die Serie "Parallel Me" - jetzt auf Paramount+.