Romanze wird zum Alptraum

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Lily Bloom (gespielt von Lively, "Gossip Girl"), die nach dem Tod ihres Vaters einen Blumenladen in Boston eröffnet und ihre traumatische Kindheit hinter sich lassen will. Recht schnell trifft sie den charmanten Neurochirurgen Ryle - gespielt von Baldoni ("Jane The Virgin"), der auch die Regie des Dramas übernahm - und verliebt sich in ihn.