Köln - Bäumchen, wechsel Dich: Schon direkt nach seinem Debüt in der neuen Streaming-Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" auf RTL+ gibt Jan Köppen die Gast-Moderation wieder ab. "Nächste Woche Mittwoch wird eine andere Prominente oder ein anderer Prominenter die Spiele moderieren", sagte ein RTL-Sprecher in Köln auf dpa-Anfrage. Der Name werde Anfang bis Mitte nächster Woche bekanntgegeben.