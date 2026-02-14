Streaming: Neue Serie über die Liebe von JFK Junior

Gibt es einen Kennedy-Fluch?

Das tragische Ende der stürmischen und nicht konfliktfreien Liebe zwischen den beiden fügt sich ein in eine ganze Reihe viel zu früher Todesfälle in der Kennedy-Dynastie. Fünf Jahre nach JFK Senior fiel auch dessen jüngerer Bruder Robert "Bobby" Kennedy (1925-1968) während des Vorwahlkampfes um die Präsidentschaft 1968 in Los Angeles einem Attentat zum Opfer.

2019 starb eine seiner Enkelinnen, Saoirse Kennedy Hill, infolge einer Überdosis im Alter von 22 Jahren auf dem Familienanwesen in Hyannis Port im Bundesstaat Massachusetts. Ein Jahr danach kamen eine weitere Enkelin, Maeve Kennedy Townsend McKean, und ihr achtjähriger Sohn Gideon bei einem Kanu-Unfall ums Leben.

Erst Ende 2025 starb Tatiana Schlossberg mit nur 35 Jahren an Blutkrebs. Sie war die Enkelin des früheren US-Präsidenten JFK und Tochter von Caroline Kennedy, der Cousine des umstrittenen aktuellen US-Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr..