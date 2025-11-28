Englischer College-Glamour im niedersächsischen Schloss

Nicht zuletzt dürfte auch der (britische) Glamour eine Rolle spielen. Obwohl die Produktion überwiegend in Deutschland gedreht wurde, soll die Handlung in England spielen. Zwar bleibt die Originalsprache Deutsch, doch die Notizen von Ruby sind zum Beispiel auf Englisch geschrieben.

Das Schloss Marienburg in Niedersachsen dient als Kulisse der Eliteschule Maxton Hall. Es ist eigentlich seit einiger Zeit wegen Renovierungsarbeiten für Besucher geschlossen. Doch kurz nach dem Start der zweiten Staffel war es erstmals für zwei Tage geöffnet worden.

Tausende Menschen kamen, wie Mathias Ohle, Vorstand der Stiftung Schloss Marienburg, der "Hannoversche Allgemeine Zeitung" sagte. "In diesem Maße hatten wir das nicht vorhergesehen." Deshalb wurde die Öffnung an den ersten beiden Adventswochenenden nun abgesagt. Das Schloss ist also zu einer Art Pilgerort für die Fans geworden.