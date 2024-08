Dass die Chancen für die zwei nach der abgeblasenen Vermählung besser stehen, ist aber nicht gesagt. Denn Gabriel verrät Emily, die ja eigentlich ohnehin mit dem smarten Briten Alfie (Lucien Laviscount) zusammen ist, dass Camille schwanger ist.

Wie die komplizierte Situation sich auflöst, müssen Fans selbst entdecken. Nur so viel: Produzent Star meint in "Deadline": "Vielleicht soll Emily-Gabriel nicht sein, zumindest nicht in der unmittelbaren Zukunft." Und zu Emilys Partner aus der vorangegangenen Staffel, Alfie, sagt er: ""Ich glaube, dass er romantisch keine große Rolle mehr spielen wird. Das heißt aber nicht, dass er aus der Serie verschwindet." Und auch bei Camille selbst sowie bei Emilys bester Freundin Mindy (Ashley Park) könnte es eine emotionale Achterbahnfahrt werden.

Emily in Rom statt in Paris

Eine wahre Neuerung kommt dann mit den Folgen im Herbst. "Obwohl Emilys Herz Paris immer treu bleibt, wird ihr Leben in dieser Staffel unerwartete Wendungen nehmen: Wundert euch nicht, wenn sie römische Ferien macht", kündigte Collins bereits vor einem Jahr an. Kommt nach dem Leben wie Gott in Frankreich nun also La Dolce Vita für Emily? Und zieht es sie alleine nach Italien, in männlicher Begleitung oder lernt sie dort gar ein neues potenzielles Love Interest kennen?

Auch wenn die Themen und Charaktere der Erfolgsserie in Staffel vier noch immer dieselben sind, hat die Show in zehn Folgen doch erneut seichte Unterhaltung und Flucht aus dem Alltag zu bieten. Im Vergleich zu früheren Staffeln gibt es mehr Erzählstränge, die Emily nicht direkt betreffen, und damit mehr Charakterentwicklung für kleinere Rollen. Auch ernste Themen wie Machtmissbrauch werden angerissen, selbstverständlich aber leicht verdaulich. Und für Spannung und Drama sorgen neben dem Liebeswirrwarr ein paar gar nicht mal so kleine Lügen.