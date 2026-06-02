Tegernsee - Der bayerische Liedermacher Oimara kann sich vorstellen, englische Lieder zu machen. Er sei experimentierfreudig, sagte der 34-Jährige, der mit bürgerlichen Namen Beni Hafner heißt. "Ich könnte mir schon vorstellen, die eine oder andere englische Nummer zu machen – allerdings nicht mit dem Ziel einer internationalen Karriere, sondern einfach nur aus Spaß und Freude", sagte er in einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen".