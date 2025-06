Los Angeles - Gaga als Gaststar: Netflix hat das Gerücht bestätigt, dass Popstar Lady Gaga (39) in der zweiten Staffel der Erfolgsserie "Wednesday" mitspielt. Außerdem wurden am Wochenende die ersten sechs Minuten der zweiten Staffel (Start am 6. August) veröffentlicht, was innerhalb der ersten 24 Stunden einige Millionen Fans weltweit anklickten. Ausführender Produzent der Serie ist der legendäre Tim Burton ("Beetlejuice", "Ed Wood", "Mars Attacks!").