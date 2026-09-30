Streaming-Hit aus Israel "Fauda" verarbeitet das Trauma des 7. Oktober

Was sagen die Filmschöpfer?

Issacharoff sagt im Podcast "What the Falafel", dass die fünfte Staffel schwer anzusehen sei. "Man bekommt kaum noch Luft." Vor dem 7. Oktober hätten sie mit einem Szenario gespielt, in dem eine Gruppe von Terroristen einen Kibbuz besetzt und Geiseln nimmt. "Und dann holt einen die Realität ein. Sie trifft einen auf eine solche Art und Weise, dass man feststellt: Alle schlimmsten Szenarien, nach denen man sucht – jene, die das Publikum erschrecken würden –, sind nicht einmal annähernd das, was in der Realität passieren würde", so Issacharoff.

Für Raz waren besonders die Szenen über den 7. Oktober körperlich und emotional schwer zu ertragen. Laut Nachrichtenportal "ynetnews.com" erlitt er am Set einen Zusammenbruch. Auch sein Kollege Yaakov Zada Daniel erlebte einen solchen Moment. Ein Mitglied des Produktionsteams kam bei den Anschlägen ums Leben und mehrere andere waren persönlich von dem Anschlag und dem darauffolgenden Krieg betroffen.

Warum ist "Fauda" für den öffentlichen Diskurs so aktuell?

Ein Handlungsstrang der fünften Staffel spielt in Marseille. Er thematisiert die fiktive Annahme, die islamistische Hamas habe in Europa Parallelstrukturen aufgebaut und Verbindungen bis in Sicherheitsbehörden geknüpft. Dramaturgisch geht es um die Frage, ob westliche Staaten Islamisten und Terrororganisationen mit Nachsicht und Naivität begegnen.

Avi Issacharoff, Co-Autor und Miterfinder von "Fauda", beklagte bereits im Januar 2024 in einem Interview mit den "Jewish News" die aus seiner Sicht verbreitete Unwissenheit und Naivität in westlichen Ländern gegenüber der Hamas und dem Nahostkonflikt. Viele blendeten aus, dass die Hamas den Gazastreifen gewaltsam beherrsche und ein "autoritäres Regime" führe. Auch Hauptdarsteller Raz forderte die westliche Öffentlichkeit auf, den Terror der Hamas keinesfalls zu verharmlosen.

Wie fällt die Reaktion in Israel und in der arabischen Welt aus?

Die Reaktionen auf die Serie fallen in Israel und der arabischen Welt zwiespältig aus. Die Staffel erreichte laut FlixPatrol allein in der Netflix-Wochenwertung vom 7. bis 13. September 2026 Platz eins in Israel und im Libanon. In Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten stand sie ebenfalls unter den zehn meistgesehenen Serien.

Israelische Medien hoben die europäische Dimension der Handlung hervor. Das Nachrichtenportal "ynetnews.com" merkte an, die Serie verdeutliche europäischen Zuschauern, wie sich Terrorzellen im zivilen Umfeld formieren können. Die "Times of Israel" betonte, dass Europa zunehmend als Schauplatz für Terrorfinanzierung und verdeckte Operationen fungiere.

Auf teils scharfe Kritik stößt die Staffel hingegen in arabischen Medien. Serienschöpfer Avi Issacharoff erklärte zwar, der inhaltliche Schwerpunkt liege bewusst auf Israel, genau hier setzt jedoch der Hauptvorwurf an.

Eine Kritikerin bemängelte im Nachrichtenportal "Middle East Eye" unter anderem die Fokussierung auf das israelische Trauma und eine Dämonisierung von Muslimen in Frankreich und anderswo in Europa. Die militärischen Zerstörungen, die zivilen Opfer und die Not der Palästinenser im Gazastreifen blieben im Narrativ der Serie unberücksichtigt.