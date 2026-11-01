Serienschöpfer Julian Fellowes habe ursprünglich mit dem Gedanken gespielt, eine Serie direkt über die Vanderbilts zu schreiben, erklärte er im Interview mit der Zeitung "Gulf News". Er habe dies jedoch als zu einengend empfunden, da man bei realen Personen an die tatsächlichen Geschehnisse gebunden sei. "Also bin ich dazu übergegangen, fiktive Familien aus der "Gilded Age" zu erfinden, bei denen man reale Ereignisse und Begebenheiten nach Belieben einbauen kann", erklärte er.

Für die historische Genauigkeit am Set sorgte unter anderem die amerikanische Historikerin Erica Armstrong Dunbar. "Die Kleidung, die unsere Schauspieler tragen, die Kutschen, in die sie steigen, die Teetassen, die sie benutzen, all das ist historisch akkurat", sagte Dunbar dem "Smithsonian Magazine".

Selbst ungewöhnlich modern wirkende Schnitte bei den knapp 5.000 Kostümen stammen laut Kostümdesignerin Kasia Walicka-Maimone im Interview mit dem Branchenblog "Tom + Lorenzo" direkt aus historischen Modekupfern und Fotoarchiven.

Ein Teil des New York der Serie liegt in Newport im US-Bundesstaat Rhode Island. Dort drehte das Team unter anderem in den historischen Anwesen Marble House und The Breakers, auch in der vierten Staffel.

Die Serie startet am 2. November bei HBO Max und WOW sowie bei Sky Atlantic. Die acht neuen Folgen erscheinen jeweils wöchentlich montags.