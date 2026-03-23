Streaming Einmaliger Osterspaß mit "Das Kanu des Manitu"

Wenn die Idee "abwesend" ist

Wird es einen dritten Teil geben? "Ich glaube, das wäre zu einfach!", meint der Münchner Filmemacher. "Du gehst mit jedem neuen Kinofilm zurück auf "Los", es gibt niemals eine Garantie für einen Erfolg. An manchen Tagen kann ich mir einen dritten Teil ganz gut vorstellen, an anderen Tagen wieder überhaupt nicht." Das Ende vom "Kanu des Manitu" sei ein wunderbarer und umarmender Abschluss. "Aber ich schließe gar nicht aus, dass man vielleicht eines Tages die richtige Idee für eine weitere Fortsetzung hat. Im Moment ist die Idee aber noch abwesend."