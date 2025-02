Regisseur und Autor Benjamin Gutsche ("All You Need") setzt in seiner Miniserie nun auf futuristische Ideen im Retro-Look: Die liberale Familie Prill um Bildhauerin Samira (Mina Tander) und Schriftsteller David (Michael Klammer) zieht nach einem Schicksalsschlag aus Hamburg in die Provinz in ein lange schon leerstehendes Haus - das damals erste Smart-Home Deutschlands.