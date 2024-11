Eva (Sharon Horgan, die die Serie auch mitproduziert hat) gibt sich als Älteste größte Mühe, einen kühlen Kopf zu bewahren, als die Vergangenheit die fünf immer wieder einholt. Und manche Menschen sind nicht, was sie zu sein scheinen. Anne-Marie Duff als die nervöse, gutgläubige Grace, Eva Birthistle als geschiedene Krankenschwester Ursula, Sarah Greene als toughe Bibi mit Augenklappe und Eve Hewson (derzeit auch an der Seite von Nicole Kidman in "Ein neuer Sommer" zu sehen) als jüngste und impulsivste der Garvey-Schwestern ergänzen sich hervorragend.