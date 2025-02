Streaming Chaos in der Notaufnahme: Die neue Arztserie "KRANK Berlin"

Berlin - Schon am ersten Tag ihres neuen Jobs in einer Berliner Notaufnahme steht Chefärztin Zanna Parker (Haley Louise Jones) kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Die Patienten sind ungeduldig, die Angehörigen teils aggressiv, die Kollegen genervt und desinteressiert - drumherum schreiende Menschen und viel Blut. "Ich habe das Gefühl, dass die Leute hier so abgefuckt sind", sagt ein junger Pflegepraktikant und setzt damit den rauen Ton für die neue Serie "KRANK Berlin", die ab Mittwoch (26. Februar) beim Streamingdienst Apple TV+ zu sehen ist.