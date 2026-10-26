Streaming Bleibt die Liebe auf der (Renn-)Strecke? Das Drama "Drive"

Film spart nicht an nackter Haut

In der Verfilmung fehlt es nicht an Szenen mit viel nackter Haut. Dante zum Beispiel trainiert seine Muskeln oberkörperfrei im Gym und zeigt dabei sein Sixpack. Auch die Kussszenen werden dramatisch inszeniert. Da gerät der Motorsport als Thema des Films eher in den Hintergrund, wenngleich einige Rennszenen fesselnd gedreht sind. Als Drehort diente dafür unter anderem der Hockenheimring in Baden-Württemberg.

Doch in "Drive" geht es ohnehin mehr um die Chemie der beiden Hauptfiguren, die von Schauspielerin Koroll und ihrem Schauspiel-Kollegen Baahmed überzeugend auf den Bildschirm gebracht wird. Dazu passt der Soundtrack, der unter anderem aus stimmungsvollen Songs des R&B-Sängers The Weeknd und des Rappers Asap Rocky besteht. Young-Adult-Fans dürften auf ihre Kosten kommen - trotz oder gerade weil sie wissen, was sie erwartet.