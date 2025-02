Streaming-Ausblick "White Lotus"-Staffel drei: Friedel umsorgt verwöhnte Reiche

Spiritualität und handyfreie Zonen

Im Resort selbst dreht sich vieles um Spiritualität und Entschleunigung - nicht immer zur Freude der Gäste. Vor allem der gestresste Geschäftsmann Timothy Ratliff (Isaacs), der mit seiner Frau und seinen drei Kindern Urlaub macht, stört sich an handyfreien Zonen am Pool und beim Essen. Das birgt einiges an Konfliktpotenzial.