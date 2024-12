Eines Tages steht ein achtjähriger Junge (Jacobi Jupe) vor seiner Tür und kratzt an der Farbe des Rahmens, bis die kleinen Finger bluten. Eli will ihm helfen, der Junge rennt weg, steht aber in der Nacht plötzlich im Schlafzimmer des Psychologen. Dieses Mal folgt Eli ihm nach Hause zu seiner Pflegemutter, die ihm von den Sorgen um das Kind erzählt.