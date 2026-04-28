Dem zum Beschluss vorliegenden Haushaltsentwurf für das laufende Jahr seien intensive Beratungen mit der VG-Kämmerin sowie mit dem Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde vorausgegangen, erklärte Bürgermeister Tino Kempf in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Gemeinde Straufhain. Dabei zeigte er sich zufrieden darüber, wieder einen recht ordentlichen Haushalt hinbekommen zu haben und dankte allen für ihren Einsatz.