Glockengeläut vom Kirchturm der Therese-Gebetskirche kündet von der Eröffnung des Therese-Festjahres 2025. Es mutet sich sehr festlich an, wie Maddy Beer und Leo Knaute als „Kronprinzenpaar Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen und Kronprinz Ludwig von Bayern“ unter den Klängen der Straufhain-Musikanten den Kirchenraum betreten. Gemeinsam begrüßten dann Pfarrer Schwesig und Straufhains Bürgermeister Tino Kempf die zahlreichen Besucher und Gäste. In seinem Grußwort sagte Kempf: „In einem so kleinen Ort wie unserem Seidingstadt wurde eine spätere Königin geboren, Prinzessin Therese. Viele Jahre haben wir aus diesem historischen Ereignis, dem später ein weltbekanntes Volksfest erwachsen ist, nichts gemacht“.