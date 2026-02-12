Strauchelnde Wirtschaft "Buy European"? Berlin und Paris streiten vor EU-Gipfel

Die EU setzt auf neue Freihandelsabkommen, auch um sich gegen die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zu wehren. Anfang des Jahres wurde nach jahrzehntelangen Verhandlungen ein Abkommen mit vier südamerikanischen Staaten des Mercosur-Bunds unterzeichnet, außerdem verständigte sich Brüssel jüngst mit Indien auf eine große neue Freihandelszone. Ein Abkommen mit Australien ist ebenfalls geplant.

Umweltschützer sind besorgt

Das Vorgehen beim Bürokratieabbau besorgt Umweltschützer - wegen der Abschwächung bestehender Naturschutz- und Umweltgesetze riefen etwa der WWF und andere Verbände zuletzt eine Petition ins Leben. Kritisiert wird neben dem Inhalt der Reformen auch die Vorgehensweise: Mehrere Organisationen legten im vergangenen Jahr bei der Europäischen Bürgerbeauftragten Beschwerde gegen die EU-Kommission ein und verurteilten die "undemokratische, intransparente und überstürzte Art und Weise", in der die Brüsseler Behörde die Lockerungen vorangetrieben habe.