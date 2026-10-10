Straubing: Millionenschaden bei Brand mehrerer Fahrzeuge

Straubing (dpa/lby) - Ein Brand mehrerer Lastwagen und Abfallsammelfahrzeuge in Straubing hat einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Ein Lastwagen, der bei einem Autohaus zur Reparatur abgestellt war, fing in der Nacht Feuer, wie die Polizei mitteilte. Obwohl die Feuerwehr sofort mit den Löscharbeiten begann, griffen die Flammen auf einen weiteren Lastwagen sowie zwei Abfallsammelfahrzeuge über. Eines davon wurde mit verflüssigtem Erdgas (LNG) betrieben, wodurch zusätzlich Gas austrat.