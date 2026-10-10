 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Millionenschaden bei Brand mehrerer Fahrzeuge

Straubing Millionenschaden bei Brand mehrerer Fahrzeuge

Ein Lastwagen gerät bei einem Autohaus in Brand. Das Feuer breitet sich schnell aus. Ein Gasaustritt stellt die Einsatzkräfte vor eine zusätzliche Herausforderung.

Straubing: Millionenschaden bei Brand mehrerer Fahrzeuge
1
Obwohl die Einsatzkräfte der Feuerwehr sofort mit den Löscharbeiten begannen, griffen die Flammen auf drei weitere Fahrzeuge über. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Straubing (dpa/lby) - Ein Brand mehrerer Lastwagen und Abfallsammelfahrzeuge in Straubing hat einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Ein Lastwagen, der bei einem Autohaus zur Reparatur abgestellt war, fing in der Nacht Feuer, wie die Polizei mitteilte. Obwohl die Feuerwehr sofort mit den Löscharbeiten begann, griffen die Flammen auf einen weiteren Lastwagen sowie zwei Abfallsammelfahrzeuge über. Eines davon wurde mit verflüssigtem Erdgas (LNG) betrieben, wodurch zusätzlich Gas austrat.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Feuerwehr ließ die Sattelzugmaschine kontrolliert abbrennen. Kurzzeitig evakuierten die Einsatzkräfte zudem ein nahe gelegenes Wohnhaus. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Durch Funkenflug entstanden Lackschäden an weiteren Fahrzeugen. Den Schaden bezifferte die Polizei auf einen niedrigen siebenstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.