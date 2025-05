Straubing: Mann verletzt Nachbarn mit Messer schwer - Haft

Straubing (dpa/lby) - Ein 44 Jahre alter Mann soll in einem Haus in Straubing einen Nachbarn mit einem Messer attackiert haben, als dieser vom Duschen zurückkam. Der angegriffene 60-Jährige wurde nach der Tat am Dienstag schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der erheblich unter Alkoholeinfluss stehende mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Gegen ihn sei Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erlassen worden, hieß es.