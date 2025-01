Strategisch wichtige Insel Trump: Grönland sollte zu USA gehören - Sohn reist hin

Trumps Sohn mischt auch politisch mit

Trumps Sohn, in den USA auch als Don Jr. bekannt, will heute in der Hauptstadt Nuuk eintreffen, wie der US-Sender Fox News und das Portal "The Hill" berichteten. Es hieß, dass der 47-jährige Sohn privat reise und auf der riesigen Insel keine Regierungsvertreter treffen werde. "Als jemand, der als Naturliebhaber an einige faszinierende Orte auf der ganzen Welt gereist ist, freue ich mich darauf, diese Woche in Grönland Halt zu machen, um ein wenig Spaß zu haben", zitierte Fox News Trumps Sohn.