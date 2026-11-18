In der Großgemeinde Floh-Seligenthal mit ihren großen Wäldern sollten eigentlich viele Holzheizungen und Kamine für wohlige Wärme in den vielen Eigenheimen sorgen. Eigentlich – denn „stockkonservativ“ in den Heizungstraditionen verhaftet, sind die Menschen nicht. „Holz und Pellets spielen eine Rolle, aber nicht die überragende“, sagt der Floh-Seligenthaler Bürgermeister Ralf Holland-Nell (CDU). Der Anteil liegt bei nicht einmal 20 Prozent.