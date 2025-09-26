Straßenverkehr: Nach Joint und Bier ans Steuer: Hat Verbots-Vorstoß Chancen?

Auch aus dem bayerischen Innenministerium hieß es, man sehe bei der aktuellen Regelung des Mischkonsums einen Handlungsbedarf wegen des Grenzwerts von 3,5 Nanogramm THC.

Versicherer für strengere Regelung

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) wie auch der ADAC befürworten eine Verschärfung der bisherigen Regelungen. Unfälle unter Mischkonsum seien besonders schwer, teilte der GDV mit. Nach Darstellung des Verbandes hatte bei jedem zweiten tödlichen Drogenunfall 2022 der Unfallverursacher auch Alkohol konsumiert.