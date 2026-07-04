Kamenz (dpa/sn) - Die Polizei hat in Ostsachen einen Mann auf einem nicht zugelassenen Longboard gestoppt. Das Gefährt habe offenbar eine Geschwindigkeit von mehr als 40 Kilometer pro Stunde erreicht, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Der 29-Jährige sei damit am Freitag im Kamenzer Ortsteil Brauna auf der Staatsstraße 100 gefahren. Das Board hätte im öffentlichen Raum gar nicht bewegt werden dürfen.