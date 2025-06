Wird in Leimrieth zu schnell gefahren und wenn ja, wie häufig? Dazu werden mit einer Geschwindigkeitsmessanlage mit Anzeigetafel in der Mitte des Ortsteils der Stadt Hildburghausen aktuell Daten ermittelt und dann ausgelesen. „DieAuwertung werden wir an die Polizeiinspektion weitergeben“, sagte Bürgermeister Patrick Hammerschmidt (Pro HBN) in der jüngsten Sitzung des Stadtrates nach einer Anfrage von Silvio Hahnke. Gleiches passiere bereits seit Monaten auch in den anderen Stadt- und Ortsteilen mit solchen Anlagen, die immer wieder versetzt werden. „Wir beantragen bei der Polizei vermehrte Verkehrskontrollen für Schwerpunkte, die sich herauskristallisieren, im Sinne der Sicherheit“, sagte Hammerschmidt am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion.