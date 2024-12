Ob die Tankstellenbetreiber sich geschlossen an der Aktion "Kein Helm, kein Sprit"beteiligen, bleibt abzuwarten. Verpflichtet sind sie nicht. Doch selbst wenn nur wenige sich die Idee zu Herzen nehmen und umsetzen, könnte schon so mancher Verkehrstoter vermieden werden, heißt es in griechischen Medien.