Straßenverkehr Finanzlücke bei Autobahnen: Bauprojekte vor dem Aus?

Zuvor hatte bereits auch die Projektmanagementgesellschaft Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) von einer Finanzierungslücke und möglichen Auswirkungen auf laufende Autobahnprojekte gesprochen. In einem Brief an die Autobahn GmbH, der ebenfalls der dpa vorliegt, wird unter anderem ein sofortiger Baustopp des A14-Ausbaus in der Altmark angedroht, ebenso wie ein sofortiger Baustopp der Saalequerung auf der A143 bei Halle. Bei der A44 könne es zu Verschiebungen bei der Vergabe von Tunneln kommen.