Erfurt (dpa/th) - Zuerst musste ein Verkehrsschild dran glauben, dann eine Tankstelle: Ein Mann hat bei einer Autofahrt in Erfurt laut Polizei Sachschaden in Höhe von mehr als 100.000 Euro angerichtet. Der 51-Jährige soll in einem Kreisverkehr am Montagnachmittag erst ein Schild angefahren haben und dann gegen die Fassade einer benachbarten Tankstelle geprallt sein.