Straßenverkehr: Bekifft zur Polizei gefahren und vor Polizei Joint geraucht

Kitzingen (dpa/lby) - Weil er vermutlich bekifft einen Autounfall verursacht hat, wird gegen einen 33-jährigen Mann in Unterfranken ermittelt. Das Kuriose: Polizeibeamte wurden nach eigenen Angaben auf den mutmaßlich starken Cannabiskonsum aufmerksam, weil sich der Mann direkt vor ihren Augen einen Joint anzündete. Der 33-Jährige hatte zuvor einen Unfall gebaut und war mit einem Lkw zusammengestoßen. Daraufhin kam die Polizei zum Unfallort. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Ergebnisse der Blutuntersuchung stehen allerdings noch aus.