Straßenverkehr: 22-Jähriger verursacht zwei Auffahrunfälle in einer Stunde

Nittenau (dpa/lby) - Ein 22 Jahre alter Autofahrer hat in Nittenau in der Oberpfalz (Kreis Schwandorf) von weniger als eineinhalb Stunden zwei Auffahrunfälle im Abstand von hundert Metern verursacht. Der Mann fuhr am Donnerstagmorgen mit seinem Transporter an einem Verkehrskreisel der Staatsstraße 2149 zunächst auf den Wagen eines 41-Jährigen auf. Dieser wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wie die Nittenauer Polizeiinspektion mitteilte. Den Schaden am Auto des 41-Jährigen schätzten die Beamten auf 4.000 Euro.