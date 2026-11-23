Die Meininger kennen den Defertshäuser Weg. Die Fahrbahn besteht dort aus einer buckligen, holprigen Pflasterstrecke. Kein Wunder, dass man diesen Weg nach Möglichkeit meidet. Doch die Straße ist die kürzeste Verbindung in Richtung Landsberg. Zudem haben dort einige Firmen ihren Sitz, deren Kundschaft nicht umhinkommt, die Holperpiste zu nutzen. Solche Straßen gibt es in Meiningen viele: Am Steinernen Berg, An der Heuleite/Freiheitsstraße, An der Morgenleite, Am Kiliansberg oder die Hans-von-Bülow-Straße. Wann werden diese und andere marode Straßen repariert? Das erfuhren die Mitglieder des Bauausschusses in ihrer Sitzung am Mittwoch. Schnell wurde dabei deutlich, dass das Geld für alle notwendigen Instandsetzungen nicht ausreicht.