Es ist ein momentan viel und heiß diskutiertes Thema – die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Was in einer gar nicht einmal so entfernten Vergangenheit zum Alltag gehörte, wurde für einige Jahre ausgesetzt und soll nun wieder aktiviert werden. In zahlreichen deutschen Städten wie Berlin, München aber auch Erfurt, Weimar und Gotha findet deshalb am 5. Dezember ein bundesweiter Schulstreik gegen die geplante Wiedereinführung der Wehrpflicht statt. Den Jugendlichen geht es laut dem Ausruf der Initiative „Nie wieder Krieg – Die Waffen nieder!“ darum, sich grundsätzlich gegen Militarisierung und Wehrpflicht zu positionieren.